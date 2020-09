Da Giovanni Barosini: rinnovate risorse a sostegno delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità

Il DPCM del 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre scorso, che definisce le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, istituito dal dl Rilancio.

Le risorse, pari a 40 milioni per il 2020, sono attribuite alle Regioni e finalizzate a riconoscere un’indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020 hanno dovuto sostenere gli oneri derivati dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

Le regioni provvedono a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e procedono all’erogazione delle risorse spettanti alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, in base al numero effettivo degli utenti con disabilità di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020 e previa presentazione delle ricevute quietanzate.

Giovanni Barosini

Presidente commissione nazionale

Affari istituzionali e riforme

Anci – Roma