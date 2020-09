Endless è un film diretto da Scott Speer. È la storia di Riley (Alexandra Shipp) e Chris (Nicholas Hamilton), due giovani da poco diplomati e innamoratissimi. Quando il ragazzo muore in un incidente, Riley si sente così in colpa da ritenersi lei stessa la causa della morte del suo fidanzato. Chris, però, non è morto definitivamente, ma è bloccato in un limbo e miracolosamente riesce a mettersi in contatto con la sua amata. Ma la loro storia d’amore, che supera il confine tra la vita e la morte, permetterà ai due ragazzi di imparare una delle lezioni più difficili della vita: riuscire a lasciarsi andare.

Data di uscita: 23 settembre 2020

Genere: Drammatico, Sentimentale, Fantasy

Anno: 2020

Regia: Scott Speer

Attori: Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, Famke Janssen, DeRon Horton, Ian Tracey, Patrick Gilmore, Catherine Lough Haggquist, Aaron Pearl, Zoë Belkin

Megaplex Stardust Tortona

dal 24 settembre 2020

SALA 1

da lunedì a venerdì 21:10

sabato e domenica 17:20 – 19:20 – 21:10



Paese: USA

Durata: 95 min

Distribuzione: Eagle Pictures

Sceneggiatura: Rohit Kumar, Oneil Sharma, Max Work

Fotografia: Frank Borin, Mark Dobrescu

Montaggio: Sean Valla

Musiche: Todd Bryanton, Nik Freitas

Produzione: Summerstorm Entertainment, Thunder Road Pictures, Film House Germany, Ingenious Media, Minds Eye Entertainment, Rapid Farms Productions.