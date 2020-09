Il Giorno Sbagliato, film diretto da Derrick Borte, è la storia di una donna, Rachel (Caren Pistorius), che commette un unico piccolo errore: in ritardo per il lavoro, alla guida della sua auto suona il clacson contro un altro automobilista, fermo a un semaforo. Questo gesto così comune scatena un’indomabile furia nell’uomo (Russell Crowe), in verità un guidatore psicopatico, che da quel momento in poi inizia a perseguitare lei e tutti i suoi cari.

La povera Rachel, sempre di fretta, ha beccato l’uomo sbagliato nel momento sbagliato e finisce nel mirino del folle sconosciuto, preso da una forte irascibilità e da una volontà di dare alla donna delle lezioni di vita, che si riveleranno mortali.

Data di uscita: 24 settembre 2020

Genere: Thriller

Anno: 2020

Regia: Derrick Borte

Attori: Russell Crowe, Jimmi Simpson, Lucy Faust, Gabriel Bateman, Caren Pistorius, Anne Leighton, Michael Papajohn

Megaplex Stardust Tortona

dal 24 settembre 2020

SALA 2

da lunedì a venerdì 21:20

sabato e domenica 17:30 – 19:30 – 21:20

Paese: USA

Durata: 93 min

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Carl Ellsworth

Fotografia: Brendan Galvin

Montaggio: Steve Mirkovich

Produzione: Solstice Studios