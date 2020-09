Padre Nostro è un film diretto da Claudio Noce, è ambientato nel 1976 a Roma ed è tratto da una storia vera.

Protagonisti del film sono Valerio (Mattia Garaci) e Christian (Francesco Gheghi), due ragazzini che durante un’estate scopriranno due realtà opposte: da una parte conosceranno la violenza del mondo adulto e dall’altra impareranno il significato dell’amicizia.

Il primo ha dieci anni e, come tutti i bimbi della sua età, è molto fantasioso. La purezza dell’infanzia, però, viene spazzata via quando Valerio, in compagnia della madre (Barbara Ronchi), vede con i suoi occhi un gruppo di terroristi tendere un attentato a suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino). L’intera famiglia si sente intimorita e distrutta dall’accaduto.

È in questo periodo così delicato che Valerio incontra Christian, che ha qualche anno in più a lui e, a differenza sua, ha un carattere ribelle e arrogante. Tra loro nascerà un’amicizia che li segnerà per tutta la vita.

Data di uscita: 24 settembre 2020

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Claudio Noce

Attori: Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi

Megaplex Stardust Tortona

dal 24 settembre 2020

SALA 3

da lunedì a venerdì 20:50

sabato e domenica 17:40 – 20:50

Paese: Italia

Durata: 122 min

Distribuzione: Vision Distribution

Sceneggiatura: Claudio Noce, Enrico Audenino

Fotografia: Michele D’Attanasio

Montaggio: Giogiò Franchini

Musiche: Mattia Carratello, Stefano Ratchev

Produzione: Lungta Film, PKO Cinema & Co, Tendercapital Productions in collaborazione con Vision Distribution e con il sostegno della Calabria Film Commission.