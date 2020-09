Pallacanestro: al Bertram Derthona se ne va Olivieri e arriva Nunzi

Tortona – A poche settimane dall’addio improvviso di Massimo Olivieri, Bertram Derthona, con il presidente del Derthona Basketball Lab Andrea Ablatico, ha scelto il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile. Si tratta di Luciano Nunzi (nella foto), 55 anni e una lunghissima esperienza a livello junior, senior e di squadre nazionali. In trenta anni di carriera, Nunzi, grande amico di coach Marco Ramondino, ha raccolto premi, fra cui la Palma di Bronzo al merito tecnico nel 2016, e promozioni, tra cui Anagni in D e Rieti in A2. Ultima esperienza in panchina in un club quella sfortunata della passata stagione all’Eurobasket Roma, con la quale è stato anche avversario del Derthona in campionato.