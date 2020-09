Previsti per ottobre i provini di ammissione all’accademia Piemonte Baseball

Torino – La responsabile organizzativa dell’accademia regionale Piemonte baseball Michela Passarella in accordo con il presidente del comitato regionale F.I.B.S. Piemonte Mario Pinardi, il responsabile del progetto accademie Nazionali della Federazione Italiana Baseball e Softball Marco Mannucci e con la coordinazione dell’Accademia Nazionale di Roma, ha varato il programma di ammissione all’anno accademico 2020/2021 mediante una serie di provini che si terranno nel mese di ottobre in data ancora da stabilire.

Il corso si colloca nel quadro del progetto per “l’individuazione e lo sviluppo del talento” avviato dalla F.I.B.S. che intende promuovere, sostenere e stimolare lo sviluppo tecnico, educativo e culturale di giovani talenti nel baseball regionale al fine di sviluppare il patrimonio atletico del Piemonte.

La direttrice del corso Michela Passarella ed Il responsabile tecnico, Mauro Mazzotti stanno provvedendo ad organizzare il programma, la serie di test e prove atletiche che si effettueranno presso lo stadio “Comunale” di via passo Buole a Torino.

L’ammissione al Corso dell’Accademia è riservato a giocatori di baseball tesserati da società regolarmente affiliate alla FIBS o da organismi ed organizzazioni riconosciute dalla stessa nati negli anni 2005 – 2006 – 2007.

Per maggiori informazioni gli interessati possono richiedere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo di posta elettronica accademiapiemontebaseball.fibs@gmail.com in attesa che sia formalizzata la data dei provini.