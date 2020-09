Da Rotary Club di Novi Ligure: un ecografo palmare per la medicina territoriale

Prosegue senza sosta l’intervento sul territorio da parte del Rotary club di Novi Ligure, quest’anno più che mai impegnato sensibilmente nel coadiuvo e nell’aiuto delle strutture sanitarie fortemente colpite dall’emergenza che ha interessato tutto il Paese.

Al crescente accentramento delle cure sanitarie in grandi strutture ospedaliere negli scorsi anni non ha fatto seguito parallelamente un completo e adeguato potenziamento della medicina del territorio.

L’emergenza Covid 19, con i focolai di epidemia scoppiati soprattutto nei grandi ospedali e nelle RSA, ha suscitato una lettura critica di questo processo e ha sottolineato l’importanza di una rete territoriale di cure efficiente e ‘’forte’’.

L’intervento del Club Rotary di Novi Ligure si è inserito nella visione che proprio a seguito di questa emergenza è emersa: accanto ai grandi Ospedali di eccellenza è infatti emersa l’esigenza di sviluppare una rete sanitaria territoriale sempre più prossima al domicilio che agevoli l’operato dei Medici di Medicina Generale, dall’Assistenza infermieristica Domiciliare (ADI), dei pediatri di base, delle cure palliative. Ecco quindi l’importanza e la necessità di fornire, ai medici e agli operatori, corsi di formazione e la strumentazione adatta per le diagnosi sul territorio.

In questo contesto si inserisce l’azione del Rotary Club di Novi Ligure e dei Club viciniori (R.C. Gavi Libarna e Tortona), attraverso la donazione di 3 ecografi palmari al Distretto Sanitario Novi-Tortona, azione congiunta anche con i Club di Ovada e Acqui con la fornitura di 2 ecografi per il Distretto Sanitario Acqui-Ovada.

Grazie all’iniziativa si provvede così alla copertura di un territorio molto vasto e popolato, frammentato in piccole città, paesi scomodi da raggiungere, zone collinari e di mezza montagna per il quale la possibilità di fare diagnosi sul territorio è fondamentale.

La notizia della donazione è stata accolta con grande soddisfazione dai Dirigenti dei Distretti Sanitari, che si sono subito attivati per renderla possibile dal punto di vista amministrativo: essa si inserisce perfettamente nel percorso tracciato verso il potenziamento della medicina domiciliare di prossimità e territoriale del quale sentono la necessità.

Si tratta di una strumentazione altamente sofisticata (basti pensare che la sonda opera in via wireless senza necessità di cavi di collegamento), strumento diagnostico che può essere utilizzato per diverse funzioni e – innovativamente – può essere utilizzato sia in ambito domiciliare che ambulatoriale proprio per potere rafforzare il sistema sanitario anche nel capillare ambito territoriale.

La grande rilevanza dell’Ecografo palmare wireless Cerbero della ATL, consiste peraltro nel suo ambito di applicazione: certamente potrà essere utilizzato non solo per situazioni legate all’emergenza Covid, ma più in generale per aspetti che riguardano la salute da punto di vista respiratorio, cardiovascolare, neonatologico, fisioterapico ed altro ancora.

Un doveroso ringraziamento è stato rivolto dalla Dirigenza del Distretto Sanitario Novi-Tortona al Rotary Club di Novi Ligure per il contributo ed aiuto in questo complicato e delicato momento sul nostro territorio e per la particolare attenzione che il Club ancora una volta rivolge alla realtà sanitaria territoriale sempre più bisognosa di sostegno.

Nella foto il momento celebrativo della consegna alla presenza del Presidente del Club di Novi Ligure Monica Sciutto, dei soci del club Lorella Falla Roch e Luisa Verri, dei Dirigenti del Distretto.