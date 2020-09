Rosignano Monferrato – Al termine di una accurata attività di ispezione in diverse aziende vitivinicole i Carabinieri di Alessandria e Asti hanno multato due imprenditori, un sessantenne di Rosignano Monferrato e un settantaduenne di Cella Monte, dopo aver scoperto dieci lavoratori in nero. I due dovranno pagare in tutto 36.000 euro di multa.