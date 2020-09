Furti all’Outlet di Serravalle: due arresti da parte dei Carabinieri

Serravalle Scrivia – Doppio arresto, ieri, da parte dei Carabinieri all’Outlet di Serravalle. A finire in manette sono stati un ventinovenne algerino residente a Marsiglia, colto in flagrante mentre stava rubando capi di vestiario all’interno di un punto vendita del noto centro commerciale serravallese.

La merce recuperata è stata restituita agli aventi diritto. L’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Novi Ligure in attesa del giudizio per direttissima davanti all’autorità giudiziaria.

Le manette ai polsi sono scattate anche per una quarantaquattrenne peruviana di Milano, “pizzicata” nel negozio Versace del centro commerciale dove aveva rubato vestiti per un valore di oltre cinquecento euro.

La donna aveva utilizzato una borsa schermata per attraversare i dispositivi antitaccheggio ma è stata tradita dai filmati dei dispositivi di videosorveglianza.

La merce recuperata è stata restituita agli aventi diritto.