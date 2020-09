Furto in abitazione e ricettazione: tre denunce nel tortonese

Volpedo – Tre persone, un operaio romeno di 20 anni residente a Voghera e due minori, un diciassettenne ucraino di Casalnoceto e una sedicenne di Voghera, sono state denunciate dai Carabinieri di Volpedo per furto in abitazione e ricettazione in concorso.

Nella tarda mattinata di mercoledì i tre avevano tentato di vendere delle motoseghe usate in un’attività commerciale di Monleale. Il loro atteggiamento aveva destato non pochi sospetti a un addetto alla rivendita che aveva avvisato i Carabinieri. Le indagini hanno così permesso di accertare che l’attrezzatura era stata rubata il giorno precedente dal ventenne in un’abitazione di un agricoltore di Montacuto.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.