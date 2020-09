Migrante tenta di violentare infermiera in ospedale a Cuneo

Cuneo – Naturalmente questa notizia è stata ignorata dalla stampa di regime ma noi, che siamo liberi e dobbiamo rispondere solo ai nostri lettori, non abbiamo difficoltà a pubblicarla in beata solitudine come sempre più spesso ci accade. Infatti il perbenismo affettato della stragrande maggioranza dei giornalisti de noantri non consente loro di scrivere sulle malefatte dei migranti perché questo dispiace molto al potere al quale devono render conto, un potere fatto per lo più di usurpatori ignoranti e incapaci. Ma non si può ignorare ciò che è successo all’ospedale di Cuneo, dopo che un somalo di 44 anni si è presentato al pronto soccorso per un malore. Mentre era su una barella in attesa di essere visitato ha tentato di violentare un’infermiera. Si chiama Mohammed Hassan ed è residente a Cuneo. Si è presentato nella notte di sabato 19 settembre (il ritardo col quale pubblichiamo la notizia è dovuto al fatto che hanno cercato in tutti i modi di tenerla nascosta) al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce e Carle e, nonostante dicesse di sentirsi male, ha avuto la forza di aggredire una povera infermiera nel tentativo di violentarla, approfittando di un momento in cui i due erano rimasti soli e lui si trovava ancora sulla barella. I medici, quando è arrivato al pronto soccorso, dopo un primo controllo, hanno deciso di fargli fare alcuni esami e, proprio per questo motivo, l’infermiera l’ha fatto sdraiare sulla barella e lo stava trasportando da un piano all’altro per arrivare nel reparto dove avrebbe dovuto effettuare i controlli. Ma una volta soli in ascensore, l’uomo ha tentato di violentarla. L’infermiera ha dato l’allarme e poco dopo sono arrivati altri infermieri che hanno bloccato l’energumeno. Mohammed Hassan è stato arrestato dai carabinieri che l’hanno trasferito in carcere al Cerialdo.