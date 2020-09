Sorpreso a rubare psicofarmaci all’ospedale di Tortona: denunciato

Tortona – Un ventunenne è stato denunciato dai Carabinieri di Tortona per furto aggravato su cose destinate a pubblico servizio. Il giovane, disoccupato, con problemi di tossicodipendenza e per questo già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato come responsabile del furto di diversi psicofarmaci avvenuto nella notte del 15 settembre nel reparto di Medicina e Dialisi dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita dove era ricoverato. Il 21enne aveva assunto alcuni dei medicinali nascondendo gli altri nell’armadietto della sua stanza di degenza. I farmaci occultati sono stati successivamente scoperti e recuperati dal personale sanitario di turno nel corso di un’ispezione.