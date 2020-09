Spacciava nel Parco Castello di Tortona: nei guai diciassettenne lituano

Tortona – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Tortona hanno denunciato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un diciassettenne lituano residente a Tortona e con precedenti di polizia. Il giovane è stato sorpreso in una zona del Parco del Castello mentre stava dando uno spinello contenente hashish a un ragazzo di 20 anni di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per essere assuntore e con precedenti di polizia.

Durante la successiva perquisizione del 17enne e nella sua casa i Carabinieri hanno recuperato 11 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish, un bilancino di precisione e oltre mille euro, una cifra provento dell’attività illecita. Tutto è stato sequestrato e il giovane è stato segnalato per la relativa violazione amministrativa.