Squadre ai blocchi di partenza, riparte il Campionato di Calcio

Alessandria – Dopo la lunghissima sosta a causa del lockdown riparte, da questo fine settimana, il campionato di calcio anche ad Alessandria e provincia.

I Grigi, in serie C girone A, saranno ospiti della Pistoiese. Un primo, probante, test per la compagine allenata da mister Gregucci che giovedì ha piazzato l’ultimo colpo di mercato con l’ingaggio dell’esterno destro Christian Mora dal Cittadella e che il 30 settembre, in Coppa Italia, andranno a fare visita al Cosenza.

In serie D, girone A, impegno interno per il Casale che al “Palli” ospiterà il Gozzano mentre la neopromossa Hsl Derthona sarà ospite dei lombardi della Caronnese.

In Eccellenza, girone B, l’Acqui ospiterà all’ “Ottolenghi” l’Atletico Torino mentre il Castellazzo, al “Comunale”, riceverà l’Asti dell’ex Piana.

Infine in Promozione, girone D, la Novese riceverà la visita al “Girardengo” dei cuneesi della Santostefanese mentre sarà derby,al “Comunale” di Valenza, tra la Valenzana Mado e i casalesi dello Stay O Party.