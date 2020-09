Cinquestelle, siete la vergogna della Repubblica Italiana: più che raddoppiato lo stipendio di Tridico con effetto retroattivo

Roma – Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico (nella foto in alto) indicato a suo tempo dal Movimento 5 Stelle, ha ricevuto un sostanzioso aumento di stipendio (dati i brillanti risultati ottenuti) stipendio che passa da 62.000 euro all’anno a 150.000. È quanto prevede un decreto interministeriale del 7 agosto del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo (nella foto a lato) del Movimento 5 Stelle, firmato di concerto col ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (siamo a posto). La notizia è clamorosa ed è riportata oggi un po’ da tutti i principali quotidiani nazionali: La Repubblica, Il Giornale, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, solo per citare i principali. Come se non bastasse, nel decreto l’aumento ha effetto retroattivo, “con decorrenza dalla data di nomina del Presidente”. Quindi quel fenomeno di Tridico, invece di essere licenziato in tronco per quello che ha combinato, si becca pure gli arretrati!

No comment.