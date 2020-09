In via di recupero tutte le fonti di Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba – Il sindaco Mario Pesce è ottimista: “A breve sarà riattivata anche la fonte Lavagello”. Le fonti qui a Castelletto sono molte, ma buona parte sono state danneggiate dall’alluvione di Novembre. Tre sono state ripristinate a poche settimane dalla seconda alluvione del rio Albara: la fonte del Cannone è stata la prima, quindi quelle di San Rocco 1 e San Rocco 2. Causa Covid i lavori sono stati sospesi per riprendere d’estate. Per riattivare Santa Limbania si è dovuta rifare la tubazione per canalizzare lo zampillo dalla roccia al rubinetto pubblico; la grotta della fonte Volpe a distanza di un anno era ancora piena di terra, con i volontari si è scavato per svuotare e portar via il materiale. Alla fonte Lavagello si sta rimettendo in azione la nuova pompa. In paese si augurano che presto si possa risolvere anche il problema della fonte Feja, chiusa non per l’alluvione ma per il fallimento dello stabilimento di imbottigliamento. Tornando all’alluvione bisogna dire che non ha fatto solo danni perché ha riportato a galla la sorgente scomparsa ai piedi della frazione Bozzolina che, riemersa durante i lavori di rifacimento della strada, è in fase di canalizzazione. Come dice il saggio: non tutti i mali vengono per nuocere.