L’eterno Cavallera, insieme a Gasparri, in appoggio al candidato sindaco per il centrodestra (favorito)

Valenza – È nella foto con la mascherina dietro a Gasparri che è al microfono e ha parlato di Sabrina Deambrogi candidata alle elezioni comunali di Valenza in una lista a sostegno di Alessandro Deangelis sorpresa su facebook con un tatuaggio sul petto riproducente il simbolo delle SS. Tuttavia la vicenda della nostra amica Sabrina Deambrogi, di cui Gasparri parla, non ci interessa perché conosciamo Sabrina e sappiamo che è una bravissima persona. Quello che ci stupisce invece è la presenza sul palco, insieme a Gasparri e a Maurizio Oddone – candidato sindaco che va al ballottaggio, nonché favorito nei sondaggi – dell’eterno Ugo Cavallera in rappresentanza, forse, dei rottami di Forza Italia. C’è da dire che per Cavallera la città di Valenza significa molto in quanto suo figlio Marco, con una laurea triennale in ingegneria a Barcellona, è riuscito a farsi nominare direttore della casa comunale di riposo Uspidalì (che razza di nome le han dato non si capisce). Non è del tutto normale, infatti, che un quasi ingegnere con laurea triennale presa a Barcellona possa fare il direttore d’un ospizio. Inoltre si spiega anche il presenzialismo do Cavallera che può dedicarsi al tempo libero in quanto, ormai 75enne, politico di lungo corso, essendo stato una trentina d’anni consigliere e assessore regionale, è andato in pensione con un vitalizio di ben 7.094,70 euro mensili, una cifra che continua a percepire, per cui fa politica gratis e per passione.