Marocchino prende a colpi di mannaia il portone della caserma dei carabinieri: rintracciato e denunciato anche per altri danneggiamenti

Tortona – Un marocchino di 45 anni, O.E.H., ovviamente irregolare in Italia, stamane prima dell’alba – erano le 5:30 – ha preso a colpi di mannaia il portone in legno della caserma dei carabinieri di Tortona. Dopo aver compiuto il gesto è salito in bicicletta e se n’è andato. Immediato l’allarme e subito dopo le ricerche supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno consentito in breve tempo di identificare l’uomo. Quindi gli uomini della Benemerita si sono diretti in un’abitazione di Strada Villoria a Tortona, dove il marocchino in passato era risultato domiciliato. Quindi irrompevano nell’abitazione e bloccavano il marocchino, impedendogli qualsiasi possibilità di reazione. All’interno della casa i militari rinvenivano oltre alla bici utilizzata per la fuga anche alcune dosi di cocaina. In seguito, accertavano che l’uomo, nel corso della notte, verosimilmente in stato di alterazione psicofisica derivato dall’assunzione di alcool e droga, aveva altresì danneggiato, all’interno del suo condominio, ben 7 cassette postali, rendendole inservibili, nonché un’autovettura lancia Ypsilon, cui aveva rotto il parabrezza e lo specchietto laterale, di proprietà di una donna abitante nel palazzo. Nel corso della perquisizione i carabinieri trovavano la mannaia, la cui lama misurava ben 18 centimetri, gettata in un cassonetto della spazzatura. Inoltre il marocchino era già stato denunciato nei giorni scorsi per la violazione delle norme sull’immigrazione, ed è stato nuovamente denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento pluriaggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ulteriori accertamenti sono in corso al fine di verificare la provenienza della bici, una mountain bike, ritenuta verosimilmente provento di furto.