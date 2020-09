Travolta dagli scandali, Nicoletta Albano potrebbe lasciare la Croce Rossa

Gavi – Una volta aveva tanti amici, dai macellai della piazza, allo scarparo della via principale – naturalmente ci scriveranno di rettificare perché non è vero – ma ora di amici gliene rimangono pochi. Nicoletta Albano, la donna più potente di Gavi per 25 anni (due volte sindaca, una volta vicesindaca nonché consigliere regionale) è crollata sotto i colpi dello scandalo che la vede indagata per concussione e peculato. Nonostante tutto si è candidata a sindaco di Gavi ma non è neppure arrivata a 800 voti, mentre il suo eterno antagonista, il dottor Carlo Massa, di voti ne ha messi insieme quasi il triplo. Come succede in Italia e in particolar modo a Gavi, dopo la classica cagnara gaviese, c’è il voltagabbana generale per cui tutti le hanno voltato le spalle e hanno scelto l’altro. A nloi che siamo dei sentimentali, pur avendo criticato aspramente l’operato della Albano, ci dispiace che esca di scena in questo modo. Non se lo merita. Per lei è finita? Difficile dirlo perché il personaggio è tosto, intelligente e ha carattere, ma per ora meglio uscire momentaneamente di scena e così è nata la decisione di dimettersi anche dalla carica di presidente della Croce Rossa dopo 27 anni di onorato servizio. A questo proposito il vicepresidente Giorgio Colombino ha reso noto che le dimissioni devono ancora essere ufficializzate, il che lascia supporre che la Albano le ha date. Ma a Gavi mai dire mai. Nella consueta cagnara gaviese può sempre spuntare la sorpresa dell’ultimo minuto.