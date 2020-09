Poker della Caronnese contro il Derthona

Caronno P. (Caronnese 4 – Derthona 0) – Sonora sconfitta del Derthona in trasferta a Caronno per la prima giornata di Serie D 2020-2021. I padroni id casa vincono con un poker che allontana qualsiasi dubbio sulla diversa caratura delle due formazioni scese in campo. Primo gol al 9’ del primo tempo con Travaglini che di testa devia in rete su cross di Santonocito. Nella ripresa al 7’ raddoppia capitan Corno su rigore, assegnato per atterramento di Santonocito. Al 42’ il 3-0 della squadra di mister Gatti, con Calì che sfrutta una respinta corta su tiro di Banfi. Lo stesso Calì fa doppietta al 46’ del secondo tempo su assist di Corno.

Caronnese: Marietta, Costa, Travaglini, Galletti, Mzoughi (31’ s.t. Arcidiacono), Gargiulo, Calì, Putzolu (35’ s.t. Vernocchi), Rocco, Corno, Santonocito (29’ s.t. Banfi). A disposizione: Angelina, Curci, Bosisio, Callipo, Gualtieri, Torin. Allenatore: Gatti.

Derthona: Teti, Gualtieri, Cirio, Lipani (1’ s.t. Andriolo), Magnè, Emiliano, Concas (31’ s.t. Pagano), Manasiev, Spoto, Maione, Kanté (12’ s.t. Gueye Serigne). A disposizione: Parodi, Maggi, Martello, Roncati, Insingi, Palazzo. Allenatore: Pellegrini.

Arbitro: Poli di Verona (Marchesin di Rovigo e Petarlin di Vicenza)

Gol: pt 9’ Travaglini; st 8’ Corno rig., 41’ e 47’ Calì

Espulsi: Emiliano al 28’ s.t. per fallo di gioco.

Ammoniti: Lipani, Manasiev, Teti, Travaglini.

Corner: 5-2 per la Caronnese.

Recuperi: 0+4.

Spettatori: 180 circa.

Note: Giornata fredda.