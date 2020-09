Causa Covid19 rinviato al 14 ottobre l’incontro Casale – Gozzano

Casale Monferrato – Niente Casale – Gozzano, oggi, alle tre allo stadio “Natale Palli”.

Il dipartimento interregionale ha infatti ratificato ufficialmente il rinvio della gara comunicando che il match, valido per la prima giornata del campionato di Serie D girone A, sarà recuperato mercoledì 14 ottobre.

Questa la decisione da parte della Lega Nazionale Dilettanti dopo che due giocatori del club nerostellato sono risultati positivi, ieri, al test sierologico sul Covid-19.

I due ragazzi non hanno sintomi e il test ha rilevato esclusivamente gli anticorpi non determinando l’eventuale presenza della malattia per la quale ci vorrà il tampone.

Di seguito il comunicato emesso dal club: “La società Casale Fbc rende noto che l’esito dei test sierologici cui sono stati sottoposti giocatori e staff, ha fornito elementi i quali necessitano di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità sanitare. Pertanto, in base al protocollo della LND e in attesa di ulteriori e più approfondite analisi, la gara di campionato CASALE-GOZZANO, in programma il 27 settembre allo Stadio Natale Palli di Casale Monferrato, viene rinviata a data da destinarsi, in attesa della ratifica ufficiale da parte della stessa LND-Dipartimento Interregionale”.

Il Casale Fbc ha inoltre sottolineato come “i test sierologici, a differenza degli ormai noti tamponi, servono ad individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus. Il caso dei due positivi del Casale non sono al momento da considerare positivi al Covid. Qualsiasi notizia relativa a una presunta positività è da considerarsi falsa”.