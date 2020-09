Il Waterfestival Viverone alfiere della promozione turistica del territorio

Viverone – Rendez Vous in una nota azienda vitivinicola di Viverone, per Fabrizio Bocca, organizzatore del Water Festival Viverone 2020 e team principal del Rainbow Team, Franco Cominetto, sindaco di Burolo, Costanza Casali, Assessore alla Cultura, al Turismo, al Commercio e agli Enti Partecipanti di Ivrea, Andrea Cane, Consigliere Regionale, e Cristina Francios, Consigliere al Turismo del Comune di Viverone. Una sinergia, quella tra sport e comuni dell’alessandrino, del biellese, del vercellese e del canavese, che ha portato oggi alla realizzazione del Waterfestival Viverone 2020, che per la sesta edizione della manifestazione sportiva viene organizzata per la seconda volta di fila dal Rainbow Team Association asd, scuderia di motonautica di Casale Monferrato dell’ex campione mondiale di Motonautica F1 H20 nel 1992 Fabrizio Bocca, presidente dell’associazione e allenatore delle leve giovanili. Una manifestazione che in futuro potrebbe essere imitata per dare importanza all’intera regione Piemonte. Dopo il successo dell’anno scorso del Gran Premio che tornava a sei anni di distanza dall’ultima edizione biellese, reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Viverone, la Regione Piemonte, U.I.M. (Union International Motonautique) e FIM (Federazione Italiana Motonautica), il Waterfestival 2020 è l’occasione non solo per confermare la presenza del Rainbow Team a livello nazionale e internazionale, ma per riportare turismo e attenzione al territorio biellese utili per la rinascita post-Covid.

Come nel 2019, anche quest’anno ci sono manifestazioni culturali e folcloristiche che permetteranno a turisti amanti della motonautica, e non solo, di godersi due giorni di relax immersi tra la tipica enogastronomia piemontese e le tradizioni del luogo. La promozione turistica del territorio sarà racchiusa nel nome di Discovery Viverone & Serra Morenica, l’insieme di eventi promozionali realizzato in collaborazione con il Comune di Viverone, La Regione Piemonte, i Comuni del Territorio e l’Agenzia di Sviluppo della Serra. Saranno organizzati eventi di intrattenimento turistico e sportivo con itinerari enogastronomici alla scoperta del territorio. Proprio ieri sera si è parlato dell’importanza del territorio, della sua valorizzazione enogastronomica, con il vino Erbaluce Doc che sta spopolando e che viene prodotto proprio nei vigneti dell’azienda “CellaGrande”. Importante anche il legame con Ivrea che quest’anno ha inaugurato il Festival dell’architettura dedicato a Adriano Olivetti e per una bella coincidenza del destino è combaciato con il Waterfestival. E, infine, ultimo ma non meno importante lo sport della motonautica, che può sembrare solo un retaggio degli anni ’80 ma è ancora nato da molti giovani, tra cui sedicenni che correranno proprio in questo weekend in Formula 4.