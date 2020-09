Pugilato: Randazzo batte Pompeo e punta al titolo italiano Welter

Alessandria – Luciano Randazzo torna alla vittoria, dopo sei riprese dominate, contro Riccardo Pompeo Mellone, al Memorial “Benito Michelon”, in una categoria di peso superiore, i Welter. Al pugile alessandrino serviva ritrovare il ring, a circa un mese e mezzo dall’assalto al titolo italiano in programma il 13 novembre a Mantova. Randazzo ieri, al “Pala Don Bosco”, si è mosso bene, affondando i colpi solo nel secondo round contro un avversario che si è dimostrato subito reattivo ma il pugile alessandrino è stato molto rapido sulle gambe, cambiando strategia di continuo e dimostrandosi imprevedibile ad affondare i colpi nel momenti più opportuni. Prima di lui juniores e dilettanti, poi i due match di professionisti. Nei mediomassimi Matteo Deiana ha battuto per ko alla quarta ripresa Claudio Kraier. Poi, appunto, è toccato a Randazzo che ha vinto contro Pompeo, portando poi sul ring la figlia Atena, il trofeo più bello.