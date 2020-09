Solo un pareggio alla prima dei Grigi

Pistoia (Pistoiese 1 – Alessandria 1) – Non porta il risultato sperato l’esordio dell’Alessandria nel campionato di serie C, girone A, 2020-2021. Al “Melani” di Pistoia l’undici allenato da mister Gregucci non è andato oltre l’1-1.

Dopo l’iniziale vantaggio di Chiarello, i piemontesi hanno continuato ad insistere cercando il raddoppio che, però, nel primo tempo non è arrivato.

Pisseri non si nota perché non è chiamato in causa. Grigi forti anche nel secondo tempo con Chiarello, in gran spolvero, che ci prova dopo pochissimo. I padroni di casa hanno poi pareggiato all’83’ con Solerio.

La cronaca.

Squadre che si studiano per i primi dieci minuti di gioco. All’11’ primo giallo della partita per Salvi per fallo su Arrighini. I Grigi alzano il pressing e al 16’ Riccardo Chiarello approfitta di una svista di Camilleri e sblocca il risultato.

L’Alessandria continua ad insistere e al 27’ Chiarello tenta il raddoppio ma Perrucchini para.

Alla mezz’ora punizione per i Grigi. Calcia Casarini per la testa di Blondett. Palla di poco fuori. Ci prova poi Corazza ma Perrucchini si salva parando in due tempi. Al 35’ giallo per Scognamillo per intervento falloso su Gucci.

Al 45’ nuovamente Casarini per la testa di Blondett che, però, manda la palla sul fondo.

Nella ripresa, al 2’, Corazza scambia con Rubin che serve Chiarello che, in scivolata, non ci arriva di pochissimo. Passano due minuti e Chiarello, di fronte a Perrucchini, non può tirare in porta e allora cerca di servire Arrighini che, però, non arriva in tempo. Palla sul fondo.

Al 57’ gran tiro di Corazza dai 16 metri ma Perrucchini si salva. Un minuto dopo giallo per Suljic per un fallo su Solerio.

Al 68’ la Pistoiese cerca il pari con Tempesti dai 30 metri. Pisseri para magistralmente mettendo in corner. Al 73’ giallo anche per Blondett. Al 76’ Camilleri blocca Corazza servito da Parodi. All’80’ giallo anche per Parodi.

Poi all’83’, i padroni di casa pareggiano grazie alla rovesciata di Solerio servito da Stoppa.

In pieno recupero Pistoiese vicina al raddoppio con Cesarini, fermato da Pisseri. Finisce 1-1.

Pistoiese (3-4-3): Perucchini; Mazzarani, Camilleri, Salvi (dal 46’ Solerio); Pierozzi, Tempesti, Spinozzi, Llamas (dal 65’ Stoppa); Simonti, Gucci (dal’86’ Mal), Cerretelli (dal 72’ Cesarini). A disposizione: Vivoli, Romagnoli, Cavalli, Lakti, Giordano, Renzi, Romani, Vannucci. Allenatore: Sig. Nicolò Frustalupi.

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Blondett, Scognamillo, Macchioni; Parodi (dal’82’ Mora), Casarini (dal 70’ Gazzi), Suljic, Celia (dal 46’ Rubin); Chiarello (dal 65’ Di Quinzio), Arrighini; Corazza. A disposizione: Crisanto, Castellano, Podda, Mora, Poppa. Allenatore: Sig. Angelo Gregucci.

Arbitro: Panettella di Gallarate.

Gol: pt 17′ Chiarello; st 38′ Solerio.

Ammoniti: Salvi (P), Scognamillo (A), Suljic (A), Blondett (A), Parodi (A).

Corner: 2-7.

Recuperi: 0+4.

Note: Un minuto di silenzio in ricordo dell’arbitro Daniele De Santis. Terreno in discrete condizioni.