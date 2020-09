Coppa Italia: Alessandria Calcio Femminile vittoriosa ad Ivrea

Alessandria – Prima vittoria stagionale, in trasferta, per l’Alessandria Calcio Femminile che ieri, nella seconda giornata del gruppo 16 di Coppa Italia, ha espugnato il campo dell’Indipendente Ivrea vincendo per 2 a 0 grazie alle reti segnate da Joselin Arroyo e Barbara Di Stefano. Questo successo permette alla squadra allenata da mister Pino Primavera di portarsi a quota 4 punti in classifica dopo due gare giocate in attesa del terzo e ultimo turno che si giocherà domenica prossima, 4 ottobre, alle 15:30, sul campo del Torino Women.

Nell’altro incontro del girone la sfida tra Torino Women e Pinerolo è terminata sul punteggio di 1-1. Ora Alessandria e Torino sono affiancate, in classifica, a quota 4 punti in attesa del decisivo match di domenica che determinerà chi passerà il turno.

“Il primo tempo – ha detto mister Pino Primavera – l’abbiamo giocato maluccio per timidezza: abbiamo sempre questo problema. Nel secondo tempo l’Ivrea era stanco e ne abbiamo approfittato azzeccando due contropiedi vincenti”.