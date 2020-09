Fine settimana pieno di soddisfazioni per gli arcieri alessandrini

Alessandria – Hanno riempito il carniere in questo fine settimana gli arcieri alessandrini del club “Città della Paglia”. Sabato 26/9 a Castelpasserino località di Rivoli (To) dove si è svolta la gara interregionale di tiro alla targa 72 frecce Outdoor: Cat. Arco Olimp. Senior Masc. Argento Spasiuc Florin Nicolae p. 594; Cat. Arco Olimp. Allievi Femm. Argento Ceriana Clelia Phyllis p. 536 (nella foto). Domenica 27/9 sempre a Castelpasserino Gara Nazionale di tiro alla targa (doppio 72 frecce ) Outdoor che ha visto la partecipazione di un buon numero dei più forti e titolati arcieri Italiani: Cat. Arco Olimp. Master Masc. ottimo 5° posto per Federico Panico con 1.162 p. dopo un anno sabbatico trascorso a tentare di ritrovare una condizione psicofisica che gli consentisse di verificare un eventuale ritorno alle gare. Nella categoria Arco Olimp. Allieve Femm., argento per Celia Ceriana Phyllis con 1.165 p. (al suo primo anno in questa categoria). Domenica 27/9 a Cameri (NO) gara Interregionale 3D ( tiro alle sagome ) che ha visto all’opera più di 100 arcieri fra cui Giuliano Faletti (campione del Mondo) nella categoria Long Bow over 20 dove si è ben comportato il nostro Luigi Gastaldi buon 11° con 237 punti.