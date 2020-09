Ilva: via l’Arcelor Mittal, dentro una cordata statale e l’alimentazione a biometano, altrimenti è la fine

Novi Ligure (Andrea Guenna) – La situazione dell’Ilva – oggi Arcelor Mittal – è sempre grave e le notizie sul fatto che, grazie agli interventi sugli impianti, lo stabilimento di Bari stia diventando più green, presenta aspetti comici, per il fatto che inquina di meno solo perché lavora a un terzo della capacità. Siamo di fronte alla messa in scena di una delle tante tragicommedie all’italiana dove si ride per non piangere. Il colosso industriale che fino al 2012 sfornava ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate d’acciaio, con punte di 10,5, oggi con meno di 5 milioni di tonnellate lavora in perdita. E siccome l’economia non fa beneficenza, si devono ridurre i costi per riportare in pari la gestione. E tra i costi fissi ci sono gli stipendi, quindi bisogna licenziare anche perché aumentare la produzione per ora è una pia illusione in quanto con la situazione attuale dove si discute su tutto, dai posti di lavoro, al blocco del turnover, all’inquinamento, non si sa da che parte girarsi. Oggi lo stabilimento di Taranto brucia 100 milioni di euro al mese. Due altoforni su cinque, tra cui il principale, sono fermi. Si potranno riaccendere solo nel 2023 – se tutto va bene – quando saranno completate le migliorie ambientali. Nel 2018 il colosso franco-indiano ArcelorMittal l’ha presa in affitto d’azienda finalizzato all’acquisto ma, come nella migliore tradizione francese che vuole i galletti nelle società italiane per mandarle in malora al fine di comprarsele per poco o niente, come hanno intuito i sindacati italiani, sta facendo di tutto per mandare l’Ilva in fallimento. “Non cambiano nemmeno i bulloni”, dice al cronista uno dei 3.500 operai ancora al lavoro (4.000 sono in cassa integrazione). Ormai non si fa nemmeno più la manutenzione.

E piange il cuore vedere ridotta così un’azienda che ci invidia il mondo.

Quando l’Ilva, verso la fine del XIX secolo fu fondata dalle famiglie novesi Bonelli e Cavanna, era un gioiello di efficienza: operai migliori del mondo e amministratori appartenenti alla vecchia e serissima tradizione sabauda. Durante il Fascismo si ampliò andando oltre i confini di Novi Ligure, dov’era nata, per piazzarsi a Genova, città strategica per il porto. Quindi Taranto che ne divenne la capogruppo. Ma nel dopoguerra, la politica e i sindacati misero in ginocchio il colosso siderurgico italiano e oggi si teme che il piano dei francoindiani sia quello di prendersi l’Ilva già alla canna del gas per darle il colpo di grazia ed impedire alla concorrenza lo sbarco in Europa e portarsi i clienti nelle due acciaierie in Francia recentemente potenziate del 30%. Per questo motivo da un anno ArcelorMittal minaccia di andarsene, recedendo dal contratto.

Dopo esserle corso dietro facendo mille concessioni, il governo – meglio tardi che mai – lavora a una nazionalizzazione bis, con Invitalia. Possibile un coinvolgimento anche di Eni, Saipem, Fincantieri e banche di sistema. Il governatore Emiliano vuole entrare con l’Acquedotto Pugliese. A tutto ciò si aggiunge l’aspetto ambientale per cui bisogna intervenire per alimentare lo stabilimento con energia pulita. Lasciamo perdere le sciocchezze delle pale eoliche o dei pannelli fotovoltaici che non garantirebbero la potenza necessaria e la fruizione energetica costante, senza tener presente che bisognerebbe trasformare ettari di terra in impianti eolici o fotovoltaici. Lasciamo perdere, purtroppo, l’alimentazione nucleare, la più sicura e la più pulita, perché qualche minchione negli anni ottanta del secolo scorso ha indetto un referendum che ha vietato all’Italia l’utilizzo di questa straordinaria fonte energetica, anche se proprio noi italiani negli anni sessanta del secolo scorso sul nucleare civile eravamo all’avanguardia.

Non rimangono che due fonti energetiche: l’idrogeno e il metano. Dei due il secondo è il migliore perché disponibile subito e a costi irrisori. Basterebbe costruire un impianto di trasformazione della Forsu (frazione organica rifiuti solidi urbani) in biometano e si risolverebbero di colpo due problemi: lo smaltimento rifiuti di tutto il sud Italia e l’energia a biometano per l’Ilva e per il resto.

Ilva vuol dire Novi, Genova, Taranto, con circa 10.000 addetti. Vuol dire Italia. I rifiuti del nostro Sud possono diventare metano, energia circolare che non costa niente. Potrebbe essere la soluzione. E non solo per l’Ilva.

Facciamolo subito questo benedetto impianto. Cosa aspettiamo?