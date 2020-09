In primo piano l’Atletica Alessandria ai Campionati regionali assoluti

Alessandria – Eccellenti risultati per gli atleti alessandrini impegnati su più fronti. A Biella si sono disputati i campionati regionali assoluti di distanze lunghe (nel 2020 causa i problemi relativi al Covid i campionati sono stati divisi).

Sabato splendido 2° posto assoluto per Luciano Spettoli nei 1500 mt e titolo regionale nella categoria juniores; 4’02”3/10 per Luciano ora atteso a Modena (17-18 ottobre) nei campionati italiani juniores. Buone prove nella stessa gara per Andrea Mandrino 4’26”9/10 e Simone Canepa 4’31”2/10. A livello femminile 5’05”7/10 per Debora Gallino e 5’32”6/10 per Serena Benazzo.

Ma ancora eccellenti prestazioni sono arrivate dalle 3 atlete impegnate nei 5000 mt di marcia. In una gara di altissimo livello, Alessia Gallino conclude al 5° posto ottenendo il tempo limite per partecipare ai campionati italiani assoluti. Tempo finale 25’27”7/10 con miglioramento di 26” del precedente personale. Sara Perotti si conferma ai vertici regionali nella categoria allieve: 3° posto con 26’27”1/10 mentre nella stessa gara Silvia Boidi chiude in 27’51”6/10 nuovo primato personale. Eccellenti prestazioni per le allieve alessandrine (entrambe con minimo per i campionati italiani di categoria) seguite con competenza da Roberto Meda.

Domenica 27, nella seconda giornata Luciano Spettoli vince anche i 3000 juniores con 8’56”6/10 mentre Andrea Mandrino chiude 9’53”6/10 con un buon 5° posto conclusivo. Doppio titolo regionale per Luciano Spettoli che si conferma atleta di ottime qualità.

A Giaveno si sono disputati i campionati giovanili di prove multiple. Nella categoria ragazze Maria Elena Romano conclude i 60 hs in 10”24/10 Giorgia Penno in 11”24/10 e Baetrice Santobello 12”59/10; nel salto in lungo 3,37/10 per Beatrice Santobello, 3,10 per Maria Elena Romano e 3,03 per Giorgia Penno. Le tre giovani atlete continuano gettando il peso a 6,48 (Santobello) 6,39 (Romano) e 6,28 (Penno) e concludono con i 600 mt: Romano chiude in 1’55”56/10 Santobello 1’57”10 e Penno 1’58”67/10. 11° posto per Romano 19° per Penno e 22° per Santobello in una gara con 71 partecipanti. Nella categoria ragazzi Michele Podetti conclude i 60 hs in 10”43/10 e lancia il peso a mt. 9,16. Nel salto in lungo ottiene la misura di 4,15 mt e conclude un ottimo tetrathlon con 1’48”49/10 nei 600 mt. Eccellente il 6° posto conclusivo ottenuto da Michele.