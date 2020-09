L’alessandrina Valeria Straneo campionessa italiana sui 10.000 metri di corsa

Alessandria – Ancora un successo per Valeria Straneo, dopo quello alla Mezza Maratona di Monza. Nel fine settimana, a Vittorio Veneto, l’atleta alessandrina si è laureata campionessa italiana sui 10.000 metri.

La Straneo, portacolori della Laguna Running, ha centrato il secondo tricolore del 2020 e il secondo sulla stessa distanza, ben sette anni dopo, tagliando il traguardo per prima dopo 32 minuti, 55 secondi e 25 centesimi. Battute Isalbel Mattuzzi, campionessa uscente, Fiamme Gialle, 33’ 04” 22/100, e Giovanna Epis, Carabinieri, 33’ 16” 47/100.

“Sono veramente felicissima e soddisfatta – le parole della Straneo – anche perché era da tanto tempo che non correvo su pista, ma ho sempre tenuto il mio ritmo. Le gambe giravano bene. Adesso punto ai Mondiali di mezza maratona di metà ottobre in Polonia, poi alla maratona di Valencia a inizio dicembre con l’obiettivo di centrare il minimo per quella che potrebbe essere la mia terza Olimpiade”.