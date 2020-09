Panoramica del Calcio Minore

Alessandria – Giornata di alti e bassi per le compagini calcistiche alessandrine alla ripresa dei campionati.

In Eccellenza parte bene l’Acqui che, all’“Ottolenghi”, ha battuto per 3-0 l’Atletico Torino grazie alle reti di Merlano, nel primo tempo, e di Ivaldi e Coletti nella ripresa.

Debutto amaro, viceversa, per il Castellazzo di Fabio Nobili, superato a domicilio dalla corazzata Asti: decisivo il grande ex della sfida, Mattia Piana.

In Promozione pareggio nel derby tra Valenzana Mado e i casalesi dello Stay O Party. Al gol di Michelerio per la compagine monferrina nel primo tempo ha risposto, nella ripresa, la Valenzana con la rete di Galia su rigore.

Male la Novese che, al “Girardengo”, è stata superata per 3-0 dai cuneesi della Santostefanese andati a segno con Onomoni,su rigore, e poi con Gallo, doppietta per lui.