Spacciatore marocchino in fuga nel bosco bloccato dai carabinieri: nascondeva un etto di bamba pronta allo spaccio

Castelnuovo Scrivia – Nel tardo pomeriggio di ieri un marocchino al volante di una Toyota Yaris, con a bordo un’altra persona, giunto in Via Roma non si fermava al posto di blocco dei Carabinieri e si dava alla fuga. Scattava l’inseguimento da parte degli uomini della Benemerita con la loro auto di servizio mentre sul posto erano fatte convergere anche altre auto di pattuglia. I malviventi, dopo aver tentato la fuga imboccando una strada di campagna, erano costretti ad abbandonare l’auto cercando di dileguarsi tra la vegetazione. Mentre il passeggero riusciva a far perdere le proprie tracce, i carabinieri della Stazione di Castelnuovo Scrivia raggiungevano chi era alla guida dell’auto dopo un inseguimento pancia a terra per i boschi della periferia del paese. Raggiunto e fermato, il fuggiasco reagiva con violenza colpendo i militari con pugni e calci. Immobilizzato e subito perquisito era trovato in possesso d’una busta di cellophane con dentro ben 161 dosi di cocaina pronta per essere spacciata, del peso complessivo di oltre un etto. Per lui scattavano le manette. Si tratta di B.H., un marocchino di 26 anni già noto alle Forze dell’Ordine. È stato subito portato in Caserma per le formalità di rito, quindi dichiarato in arresto e, su disposizione dell’A.G., condotto al suo domicilio in attesa di essere processato con rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza a pubblico ufficiale.