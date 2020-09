Frontale in Val Cerrina: grave un uomo di 60 anni

Mombello Monferrato – Ci sono volute quasi due ore per riaprire completamente al traffico, provvisoriamente deviato sulle strade della collina, la provinciale 590 che da Casale Monferrato porta a Cerrina, nel tratto tra Gaminella e Castagnone a Mombello Monferrato, a causa di un grave incidente stradale che si è verificato stamane verso le 7:15 in località Gambarello. Due le auto coinvolte, un Doblò ed una Panda, tre i feriti di cui un uomo di circa sessant’anni del posto che era al volante della Panda è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso, gli occupanti del Doblò, per fortuna, hanno riportato solo contusioni e qualche abrasione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia Locale di Casale Monferrato e un’autoambulanza del servizio 118. Secondo i primi accertamenti le due auto si sarebbero scontrate frontalmente forse a causa di un sorpasso azzardato e la Panda è stata sbalzata fuori strada accartocciandosi nel fosso. Al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica dell’incidente.