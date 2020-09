Giorgia Meloni conquista l’Europa e sale al vertice del partito che fu di Winston Churchill

Bruxelles (Agi) – A livello nazionale, la conquista della Puglia ad opera di Raffaele Fitto sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma l’elezione odierna di Giorgia Meloni a presidente del partito dei Conservatori e riformisti europei (prima donna italiana a guidare una forza politica continentale) appare il corollario di una serie di opzioni che si sono rivelate felici e – cosa che non guasta mai – anche di circostanze favorevoli. Tanto da fare di Fratelli d’Italia l’unico partito in costante ascesa e metterne in evidenza l’intuito politico al di là dei confini italiani, imponendola all’attenzione del panorama conservatore internazionale.

Red (AO) – Noi che siamo liberali e conservatori, salutiamo Giorgia Meloni – che stramerita questo prestigioso riconoscimento internazionale – col discorso più famoso di Winston Churchill che, a tutti gli effetti, avrebbe potuto benissimo pronunciare anche lei.

Benvenuta a bordo Onorevole Meloni.

“Combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei luoghi di sbarco, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline, non ci arrenderemo mai; e se, cosa che non credo neanche per un momento, quest’isola o gran parte di essa fosse soggiogata e affamata, allora il nostro impero d’oltremare, armato e guidato dalla flotta britannica, continuerà la lotta fino a quando, se Dio vorrà, il nuovo mondo, con tutta la sua forza e potenza, si muoverà al salvataggio e alla liberazione del vecchio”.