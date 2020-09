Alessandria – Ancora un acquisto in casa Alessandria Calcio. La compagine grigia ha infatti ufficializzato il prestito annuale del montenegrino Ognjen Stijepovic, dalla Sampdoria. Ventuno anni, il calciatore ha iniziato a giocare nel Mladost Podgorica, squadra della sua città natale. Dopo essere stato acquistato dai Blucerchiati, coi quali ha anche esordito in Serie A, la scorsa stagione Stijepovic ha militato nella Pistoiese, in Serie C.