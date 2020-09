Prende fuoco autobus di linea, tutti salvi gli occupanti

Torre Canavese – Un autobus della Gtt di Torino con molti studenti a bordo per cause in corso di accertamento ha preso fuoco stamane verso le 7:30 mentre percorreva la provinciale 41 a Torre Canavese. L’autista appena si è accorto delle fiamme che sono partite dal vano motore ha immediatamente fermato il mezzo ed è riuscito a far scendere tutti gli occupanti. Quindi, dopo aver chiamato i pompieri, ha cercato di spegnere le fiamme coll’estintore in dotazione. I vigili del fuoco di Ivrea hanno hanno avuto ragione delle fiamme dopo circa un’ora ma l’incendio ha distrutto il mezzo. l’autobus era diretto a Ivrea per portare gli studenti a scuola. Tutti illesi i passeggeri che hanno dovuto attendere un secondo bus per ripartire. Nei giorni scorsi la procura di Torino ha chiuso l’inchiesta per una catena di incidenti sui bus Gtt in servizio sulle linee urbane di Torino con il rinvio a giudizio di cinque manager del Gruppo torinese. Nel mirino la manutenzione dei veicoli.