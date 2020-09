Rugbysti mandrogni a scuola da Sgorlon

Alessandria – Una tre giorni importante per i tecnici dell’Alessandria Rugby, a lezione da Andrea “Ciro” Sgorlon. Lavoro sul campo mercoledì scorso, in aula giovedì e nuovamente sul prato venerdì. Sgorlon, vera e propria icona del rugby italiano e tecnico di eccellenza, si è soffermato molto sul metodo di insegnamento ai giovani, sulle corrette dinamiche di ingaggio con gli stessi. “Dobbiamo lavorare per obiettivi consoni per la età, sia tecnici che motori, ma importantissimo è la continuità sul campo, infatti il primo obiettivo assegnato agli allenatori è monitorare il tempo effettivo di lavoro” ha spiegato il tecnico veneto. “Sono contento che Ciro possa accompagnarci nella stagione, ho avuto l’opportunità e fortuna di affiancarlo lo scorso anno nel Monferrato Rugby, è veramente un tecnico di livello” ha affermato il direttore sportivo dell’Alessandria Rugby Diego Baldovino. “Non conoscevo direttamente Ciro, ma solo di fama: vedendo l’entusiasmo e gli insegnamenti che ha trasmesso in questi pochi giorni agli allenatori, per noi è oro” ha dichiarato il presidente Eugenio Baroni.