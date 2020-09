Coppa Italia: domani le sfide tra i dilettanti

Alessandria – Tempo di Coppa Italia anche per le formazioni alessandrine di Prima Categoria in campo domani sera per la terza e ultima giornata del girone preliminare. Riflettori sulla compagine casalese della Junior Pontestura, che si giocherà il passaggio del turno a Moncalvo contro il Calliano. Sfida decisiva anche tra Monferrato e Canottieri Alessandria, con gli ospiti attualmente in vetta al girone e i padroni di casa convinti di riuscire nel sorpasso. In un terzo raggruppamento, infine, è in programma Capriatese-Tassarolo: entrambe a pari punti in classifica ma con la differenza reti favorevole ai padroni di casa.