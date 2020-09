Burraco fatale è un film diretto da Giuliana Gamba e racconta la storia di quattro amiche di mezza età, Irma (Claudia Gerini), Eugenia (Angela Finocchiaro), Miranda (Caterina Guzzanti) e Rina (Paola Minaccioni).

Tutte caratterialmente diverse e ognuna a modo suo con una propria particolarità. Il gruppo si conosce ormai da diverso tempo, grazie alle partite a carte giocate per evadere dalla quotidianità e da un’insoddisfacente vita di coppia. Tra una giocata e l’altra, le donne si confidano, si scambiano gossip, affrontando la vita con un finto cinismo per nasconde il loro bisogno d’affetto e la loro ricerca fallace di emozioni forti.

Quando le quattro si iscrivono a un torneo nazionale di burraco, non immaginano certo che possono avere una seconda possibilità e che alla loro età possono ancora provare un amore passionale. Impareranno così che la vita è proprio come una partita a burraco, nulla è mai scontato.

Data di uscita: 01 ottobre 2020

Genere: Commedia

Anno: 2020

Regia: Giuliana Gamba

Attori: Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Mohamed Zouaoui, Loretta Goggi

Megaplex Stardust Tortona

dal 1 ottobre 2020

SALA 2

da lunedì a venerdì 21:20

sabato e domenica 17:20 -19:20 – 21:20

Paese: Italia

Durata: 90 min

Distribuzione: Fenix Entertainment

Sceneggiatura: Giuliana Gamba, Francesco Ranieri Martinotti

Fotografia: Blasco Giurato

Montaggio: Esmeralda Calabria

Musiche: Paolo Buonvino

Produzione: Fenix Entertainment, Rai Cinema e Morocco Movie Group.