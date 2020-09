Continua la preparazione precampionato del Bertram Derthona

Tortona – Proseguono gli impegni precampionato della Bertram Yachts Derthona che, dopo aver affrontato in trasferta Lugano Tigers e SAM Massagno, sabato 3 ottobre scenderà in campo tra le mura amiche del PalaOltrepò di Voghera, palla a due alle 19, per affrontare l’Agribertocchi Orzinuovi, formazione inserita nello stesso girone dei bianconeri nel campionato di Serie A2 Old Wild West. Per questo appuntamento la società sperimenterà l’apertura dell’impianto al pubblico in ottemperanza di tutte le disposizioni delle Autorità competenti atte a evitare il contagio da Covid19. In considerazione della riduzione dei posti a sedere e delle normative in vigore anche sul distanziamento il club agevolerà l’accesso al palazzetto dei propri Partner, membri del Club dei Leoni e tifosi con l’invio dei biglietti via e-mail. Sarà obbligatorio per lo spettatore arrivare con lo stesso stampato essendo anche valido come autocertificazione “Emergenza Sanitaria Covid19”. Dalle 9 di giovedì 1 ottobre e fino alle 17 di venerdì 2 ottobre la richiesta del biglietto invito va inoltrata via mail a segreteria@derthonabasket.it, indicando nome, cognome e numero di telefono cellulare. Il biglietto sarà strettamente personale e all’ingresso sarà obbligatorio esibire agli steward un documento di riconoscimento oltre che indossare la mascherina e sottoporsi al controllo della temperatura. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del club bianconero.