Dal Comune di Acqui Terme: concerto di flicorno e organo in cattedrale

Venerdì 2 Ottobre 2020 alle ore 21, nella Cattedrale di Acqui Terme, Parrocchia di N. S. Assunta in via Domenico Barone, si terrà un concerto per Flicorno e Organo organizzato dall’associazione Musicamica, con il contributo del Comune di Acqui Terme.

Protagonisti della serata Izabela Szlachetko al flicorno e Michele Croese all’organo che eseguiranno musiche di Schroen, Vivaldi, Arban, Rossini.

Michele Croese si è diplomato in pianoforte, organo e composizione organistica, clavicembalo, musica corale e direzione di coro. È il direttore artistico del Festival Organistico Internazionale “Agati in concerto” e della Rassegna Musicale Internazionale “Al lume delle stelle”. Unisce ad un’intensa attività musicale concertistica, la ricerca su letteratura e musica. Nel 2007 ha conseguito il PhD in Lingue e culture comparate presso l’Università di Genova, dove nel 2009 ha lavorato ad un progetto di ricerca su Michelangelo Rossi. Ha pubblicato due monografie su Dante-Bach e Tasso-Monteverdi e numerosi saggi. Ha curato la pubblicazione di due sonate di Mozart per strumento da tasto, ricostruite sulla base di alcuni frammenti (Cordero, Genova 2014). Da sempre interessato alla didattica strumentale, è docente titolare di Pianoforte presso l’Istituto Statale Comprensivo di Albenga (SV).

Izabela Szlachetko ha terminato gli studi musicali superiori presso l’Accademia “Chopin” di Varsavia e conseguito il diploma di tromba anche presso il Conservatorio “Paganini” di Genova. Ha seguito corsi di perfezionamento con Anatolij Sielianin e Sandro Verzari. Ha tenuto concerti come solista, con ensemble strumentali e con orchestre in tutta Europa. Svolge attività concertistica in duo con Michele Croese, con il quale ha suonato presso sedi ed istituzioni prestigiose. Dal 2001 è docente titolare di tromba presso l’Istituto Statale Comprensivo di Varazze (SV). Ha pubblicato due cd in duo con Michele Croese: Musica Instrumentalis. Sonate e concerti per tromba e organo nel Secolo di Gio. Domenico Cassini, Intersound 2001; Il giardino di Armida, contenente concerti (Le quattro stagioni in versione organistica) e sonate di Vivaldi, Loeillet, Telemann e Chedeville, trascritte per tromba e organo da Michele Croese.

Ingresso a offerta libera a favore Associazione Musicamica.

È obbligatoria la prenotazione al n. 339.653.1632 anche a mezzo WhatsApp.

È obbligatorio l’uso della mascherina.

All’interno della Cattedrale saranno garantite le norme di sicurezza previste per legge a causa del Covid19.

Direzione artistica: Giovanna Savino