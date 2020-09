Domattina alle 10 scuole di Novi Ligure, Milano e Napoli collegate in diretta streaming su Youtube: da non perdere

Domattina 1° ottobre 2020 alle 10:00 in diretta streaming docenti e studenti dell’istituto Ciampini-Boccardo si collegheranno con gli istituti Manara di Milano e Oriani-Guarino di Napoli. All’interno dell’evento ci sarà il messaggio del Ministro dell’Istruzione Azzolina che inaugurerà l’evento con un breve discorso, prima di dare la parola al divulgatore scientifico Luigi Bignami di Focus TV. L’istituto Ciampini-Boccardo inaugura per il terzo anno consecutivo il progetto “Spazio alla Conoscenza 3.0” con un ospite d’eccezione: Luigi Bignami, giornalista, divulgatore scientifico e conduttore di numerosi documentari su Focus TV, nonché collaboratore con le trasmissioni La Macchina del Tempo, Geo&Geo e Alberto Angela nel suo programma serale. Il 1° ottobre dalle ore 10.00 Bignami sarà in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto per raccontarci dove ci porteranno le nuove frontiere dell’esplorazione nello Spazio: si torna sulla Luna per raggiungere Marte! Non solo la NASA, ma anche la SPACEX di Elon Musk si stanno impegnando per portare un equipaggio attorno al satellite ma con lo scopo di portare l’uomo, nel 2024, attorno o su Marte. La sfida però è anche Italiana, perché contribuisce a costruire moduli per la stazione spaziale lunare e allo stesso tempo è coinvolta nello studio della navicella che potrebbe scendere sulla superficie. Gli studenti e i docenti dell’Istituto Ciampini, l’Istituto Comprensivo “Carmelita Manara” di Milano e l’Istituto IC 51 “Oriani Guarino” di Napoli che per l’occasione saranno in collegamento, potranno quindi soddisfare la propria curiosità nel rivolgere domande, esprimere opinioni o porre riflessioni sul fenomeno della corsa allo Spazio e del ruolo che gioca l’Italia nel settore aerospaziale. Il progetto, ideato ed organizzato dai prof. i Corrado Campisi e Mauro Bisio, si pone l’obiettivo di stimolare gli studenti alla conoscenza e allo sviluppo di un sapere critico del mondo tecnico-scientifico, specialmente nel campo spaziale, integrando le loro conoscenze nel campo della fisiologia, della robotica e dell’ingegneria attraverso un percorso didattico che prevede l’intervento di Ingegneri, l’astronauta Umberto Guidoni, il pilota della Virgin Galactic Nicola Pecile, per citarne solo qualcuno. Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e la conferenza con il Prof. Bignami sarà l’occasione per ospitare il Ministro Lucia Azzolina che inaugurerà la conferenza salutando studenti e docenti. Insomma, si prospetta un inizio… spaziale.