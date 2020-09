Grande successo del Waterfestival di Viverone

Viverone – In un 2020 caratterizzato dal lockdown con tante gare sospese, è meritato il successo del Waterfestival di Viverone che si è svolto nel fine settimana, dal 25 al 27 settembre, nella bella cornice di itinerari enogastronomici guidati alla scoperta del territorio.

La sesta edizione della kermesse di motonautica è stata, per la seconda volta di seguito, organizzata dal Rainbow Team di Casale Monferrato, scuderia di motonautica dell’ex campione mondiale F1 H20 Fabrizio Bocca.

Organizzata secondo le norme anti virus, la manifestazione ha permesso di assistere alla Finale del Campionato Mondiale di Formula 4 e del Campionato Mondiale di Formula 350, insieme con la penultima tappa del Campionato Italiano Formula Junior Elite che si concluderà il prossimo weekend a Baveno, sempre in Piemonte.

Sul podio della Formula 4 sono saliti solo finlandesi: primo posto per Alexander Lindholm barca 14, secondo Alec Weckstrom barca 22, terzo Roope Virtanen barca 96.

Nella Formula 350 è arrivato primo il ceco David Loukotkabarca 98, che è tornato in gara proprio al Waterfestival dopo un infortunio alla schiena, problema di salute non indifferente per un driver che deve correre stando sdraiato sulla barca. È passato dal letto dell’ospedale all’acqua e ha vinto.

Secondo e terzo due italiani: Claudio Fanzini barca 6 e Alessandro Cremona barca 46

Nella Formula Junior Elite un podio tutto firmato Rainbow Team con al primo posto Giulio Rimondotto, al secondo Oleg Bocca, terzo Federico Temporin. Tre ottimi risultati in vista della finale che si correrà il prossimo fine settimana a Baveno.

Sono sei le leve del Rainbow Team che hanno corso tra i 15 giovani del Campionato Italiano: Clement Kalondero di Occimiano e Giulio Rimondotto di Balzola, Federico Temporin, Giovanni Merlo, Oleg Bocca e Ettore Bo di Casale. Tutti, tranne Bocca e Bo, erano al loro primo esordio in gara.

Casalese anche la firma della protezione civile che ha “prestato” cinque delle barche usate.

“È andata bene, sono soddisfatto. Quest’esperienza ora mi serve per fare meglio il prossimo anno” ha affermato Oleg Bocca che, al suo debutto in Formula 4, si è battuto con ex campioni del mondo e piloti che corrono da anni nella categoria. Per lui che ci è appena arrivato dopo anni di attesa e di allenamento è già un traguardo che serve per puntare ancora più in alto. Bocca si è, infatti, piazzato decimo tra i quindici piloti mondiali. E lui, a soli 17 anni, era in assoluto il più giovane di tutti.