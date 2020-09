I Grigi sbagliano tre rigori, il Cosenza no e passa il turno in Coppa Italia

Cosenza (Cosenza – Alessandria 3-1 d.c.r.) – È terminata ai calci di rigore l’avventura in Coppa Italia dell’Alessandria. A passare il turno è stato il Cosenza che si è imposto per 3-1, grazie anche agli interventi di Falcone che ha parato ben tre tiri dagli undici metri, rispettivamente a Casarini, Arrighini e Di Quinzio. I tempi supplementari si erano chiusi sullo 0-0.

La cronaca del match.

Moduli speculari per le due squadre che si presentano in campo con un 3-4-1-2.

Al 1’ Cosenza subito vicinissimo al vantaggio con Tiritiello, colpo di testa sul fondo da ottima posizione.

Al 7′, sponda Cosenza, incursione di Sueva, mette pericolosamente in area, ma nessun compagno è pronto a intervenire.

Al 12′ ancora Sueva, entra in area, ma calcia a lato.

Al 27′ occasione gol per l’Alessandria: Eusepi calcia a botta sicura, Falcone si supera respingendo e poi miracolo di Sciaudone, sulla linea bianca, che salva di testa.

Al 29′, sponda Alessandria, super Crisanto che interviene di pugno sulla conclusione di Sacko, dopo un fraseggio con Balhouili.

Al 37′ gran tiro di Casarini dal limite, palla sulla traversa e occasione sciupata per l’Alessandria.

Nella ripresa doppio cambio nel Cosenza: fuori Legittimo e Bittante, dentro Ingrosso e Corsi.

Al 14’ cambi anche nelle file dei Grigi: dentro Rubin e Suljic per Celia e Mora.

Al 21′ occasione per i Grigi: Di Quinzio serve Eusepi, la conclusione però non sorprende Falcone.

Al 31′ buona azione di Arrighini che però si allarga troppo e l’azione sfuma. L’Alessandria palleggia meglio dei padroni di casa.

Al 37′ pericolosa azione del Cosenza: Carretta serve Bàez, conclusione pericolosa deviata in angolo.

Al 39′ doppio brivido per i Grigi: prima Crisanto esce male, ma Ingrosso non ci arriva, poi si riscatta su Balhouli, troppo libero di tirare.

Dopo 4’ di recupero si va ai supplementari.

Al 10’ del primo tempo Crisanto miracoloso: l’estremo difensore dei Grigi smanaccia in angolo la conclusione di Sueva servito da Bàez.

Al 12’ occasione per l’Alessandria con Castellano il cui diagonale sfila di poco sul fondo.

Nel secondo tempo non si segnalano azioni degne di nota e il match prosegue con i calci di rigore.

Dal dischetto, per l’Alessandria, falliscono Casarini, Arrighini e Di Quinzio mentre per il Cosenza vanno a segno Carretta, Idda e Kone.

Passa il Cosenza. L’Alessandria, in campionato, domenica se la vedrà, al “Mocca”, con l’Olbia.

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo (46′ Ingrosso); Bittante (46′ Corsi), Sciaudone (60′ Báez), Kone, La Vardera (81′ Maresca); Bahlouli; Sacko (68’Carretta), Sueva. A disp. Patitucci, Saracco, Litteri, Florenzi, Ficara, Moreo. All. R. Occhiuzzi

Alessandria (3-4-1-2): Crisanto; Blondett (70′ Scognamillo), Cosenza (84′ Gazzi), Macchioni; Mora (60′ Suljic), Casarini, Castellano, Celia (59′ Rubin); Di Quinzio; Eusepi, Corazza (70′ Arrighini). A disp. Baschiazzorre, Chiarello, Poppa. All. A. Gregucci

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Ammoniti: Blondett (A), Tiritiello (C), Gazzi (A), Corsi (C)

Corner: 7-4

Recuperi: 0+4

Note: gara a porte chiuse, giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.