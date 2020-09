In Coppa Italia i Grigi puntano al bis

Alessandria – Va in scena oggi pomeriggio, alle tre, il secondo turno di Coppa Italia, con l’Alessandria che, dopo il successo al “Mocca” sulla Sambenedettese, sfiderà fuori casa il Cosenza. Rispetto all’impegno di campionato a Pistoia, mister Gregucci potrà utilizzare anche gli elementi assenti in Toscana, ovvero i due squalificati Eusepi e Cosenza, mentre non ci sarà Prestìa. Il difensore sarà out almeno per tre settimane a causa di una lesione muscolare. Anche fra i pali ci sarà un cambio con Crisanto che prenderà il posto di Pisseri. Sulla tre quarti spazio a Di Quinzio, dietro le due punte, e a Castellano destinato a fare il quarto di centrocampo a sinistra. Tatticamente sarà una sfida tra due squadre che utilizzano moduli molto simili: 3-5-2 per i calabresi, 3-4-1-2 per i Grigi, così come identico è stato l’esito del debutto in campionato per le due formazioni, entrambe reduci da un pareggio. I piemontesi, però, hanno un precedente favorevole contro i silani in Coppa Italia: nel 2017 vinsero per 3-2 dopo i tempi supplementari. Allenatore all’epoca era Christian Stellini, oggi secondo di Antonio Conte all’Inter.