Lacci è un film diretto da Daniele Luchetti e segue la storia di Aldo e Vanda. Siamo a Napoli, Aldo e Vanda si sposano giovanissimi, per amore e per desiderio d’indipendenza. Dalla loro unione nascono due bambini, Sandro e Anna.

Con il passare del tempo Aldo si sente soffocare, crede che il matrimonio lo abbia imprigionato limitando la sua libertà. Attratto così da una giovane studentessa, all’età di trent’anni, Aldo decide di seguire ciò che lo appassiona davvero: scappa a Roma e abbandona improvvisamente sua moglie e i suoi figli, pur sapendo che quest’avventura non avrà futuro e che il suo posto è a casa con la sua famiglia.

Data di uscita: 30 settembre 2020

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Daniele Luchetti

Attori: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Giovanna Mezzogiorno, Silvio Orlando, Adriano Giannini, Linda Caridi, Francesca De Sapio

Megaplex Stardust Tortona

dal 1 ottobre 2020

Sala 1

da lunedì a venerdì 21:00

sabato e domenica 17:40 – 21:00

Paese: Italia

Durata: 100 min

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Daniele Luchetti, Domenico Starnone, Francesco Piccolo

Fotografia: Ivan Casalgrandi

Montaggio: Daniele Luchetti, Aël Dallier Vega

Produzione: IBC Movie, Rai Cinema.