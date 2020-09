Palla pugno: il Pro Spigno sovrastato dal Castagnole che va in semifinale

Spigno Monferrato – Si è conclusa 11-5 per il Castagnole Lanze la sfida nella Superlega di palla pugno, valida per l’accesso alle semifinali, che ha visto impegnati gli acquesi dell’Araldica Pro Spigno. Sul neutro di Dogliani, Battaglino e compagni sono usciti sconfitti, nonostante le due squadre fossero andate a riposo sul 5-5. “Abbiamo tenuto un tempo, poi loro si sono dimostrati più forti – ha commentato il dt Alberto Bellanti – siamo calati in battuta, perdendo 4 o 5 metri fatali. Alcuni giochi sono sfumati ai vantaggi e a quel punto siamo un po’ usciti dall’incontro con la testa”. Sconfitta, dunque, messa in conto e Pro Spigno che può uscire dal torneo a testa alta. “Siamo stati bravi a portare Massimo Vacchetto alla bella, onestamente di più non potevamo fare – prosegue Bellanti –il bilancio della stagione è positivo. Forse avremmo potuto prenderci un paio di vittorie in più nella prima fase. Battaglino ha giocato bene, anche se gli manca ancora quel pizzico di malizia in più che serve nel salto dalla serie B alla serie A. Lui però è bravo e ha voglia, sicuramente migliorerà”. Unico neo il futuro della società. Bellanti ha sottolineato che “entro venerdì dovremmo sapere qualcosa in più. Bisogna capire se gli sponsor rimarranno. Il probabile passaggio di Massimo Vacchetto a Cortemilia porterebbe a un valzer di battitori che potrebbe coinvolgere anche Battaglino. Ma questo è un capitolo ancora tutto da scrivere”.