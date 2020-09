Per il Covid19 manca la locomotiva e slitta l’apertura della Casale-Mortara

Casale Monferrato – Ennesimo rinvio per la riattivazione della tratta ferroviaria Casale-Mortara. Il sindaco di Casale Federico Riboldi, dopo avere parlato con Trenord, gestore del tratto ferroviario tra Casale e Mortara, ha detto che il servizio non ripartirà prima di quattro mesi perché la ditta tedesca che costruisce la locomotiva la consegnerà solo nel 2021 a causa, sembra, dell’emergenza sanitaria. E così, covi o non covid, i poveri pendolari devono prendere la macchina. Intanto Rfi ha terminato l’intervento per la riattivazione della linea con un esborso di circa 8 milioni di euro, ma i binari, essendo inattiva la linea, sono di nuovo coperti dalla vegetazione.