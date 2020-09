Trenta arbitri al Centogrigio per testare lo stato di forma psico-fisica

Alessandria – Si è tenuto al Centogrigio Sport Village di via Bonardi ad Alessandria l’annuale raduno di inizio stagione per gli arbitri di calcio della sezione di Alessandria. Anche per loro è stata una partenza condizionata dal rispetto di tutte le norme anti-Covid. Presenti più di 30 fischietti che dirigono nelle varie categorie: per tutti, ci sono state le prove atletiche e successivamente i test, sotto gli occhi del presidente Angelo Alibrandi e dell’ex componente della Can D, Gianmario Cuttica.