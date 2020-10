Albanesi tentano il furto in una villetta ma svegliano il padrone di casa che reagisce…

San Giuliano Vecchio (Alessandria) – Due ladri albanesi entrano nottetempo in una casa di campagna ma svegliano il proprietario e finisce che uno si dà alla fuga mentre l’altro è immobilizzato dal padrone di casa ultracinquantenne e dal figlio, e consegnato ai carabinieri. È successo stanotte nel sobborgo di San Giuliano Vecchio in una villetta in Via Piacenza. I due ladri era riusciti ad introdursi nell’abitazione forzando un infisso. Quando sono stati sorpresi dal padrone di casa avevano già messo insieme la refurtiva. Ad essere arrestato dai Carabinieri intervenuti dopo la chiamata dei padroni di casa è stato E.K., 31 anni, un albanese già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo dovrà rispondere del reato di rapina impropria in quanto, entrato con un complice e sorpreso dal proprietario, a differenza dell’altro albanese che si dava alla fuga, ingaggiava una violenta colluttazione col proprietario il quale, con l’aiuto del figlio svegliato dalle grida del padre, riusciva ad avere la meglio su di lui, bloccandolo a terra sino all’arrivo degli uomini della Benemerita. Per il 31enne albanese scattavano le manette. Trasportato all’Ospedale di Alessandria in seguito ai traumi riportati nel corso della colluttazione, si trova tuttora ricoverato e piantonato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.