Banda di albanesi sgominata dai Carabinieri dopo più di un anno di indagini

Tortona – Dopo più di un anno di indagini i Carabinieri di Tortona, coadiuvati nelle fasi conclusive dell’operazione dai colleghi di Asti, Cuneo e Pavia, hanno sgominato una banda di ladri composta da cinque albanesi con precedenti penali, tre di Asti: A.E. di 21 anni, M.A. di 22, L.A. di 27, uno di Cuneo: L.K. di 30 anni e uno di Pavia: L.A. di 33, tutti arrestati su ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Asti a richiesta della locale Procura della Repubblica. Per tutti il Gip ha ritenuto sussistere gravi indizi in ordine ai reati di furto in abitazione pluriaggravato in concorso nonché ricettazione. Ingente la refurtiva recuperata, del valore di diverse migliaia di euro, che gli uomini della Benemerita hanno provveduto a restituire ai legittimi proprietari. I furti sono stati commessi a danno di privati cittadini ma anche di imprese, nella zona tra basso Piemonte e Lombardia. Tre degli arrestati sono finiti in carcere a Cuneo, Asti e Pavia, mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari. Le indagini, iniziate dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Tortona e dai colleghi delle Stazioni CC di Sale (AL) e Castelnuovo Scrivia (AL) sono partite nell’agosto del 2019 dopo che la banda aveva compiuto un furto ai danni di un’azienda del posto, portando via molti attrezzi agricoli, tagliaerba, saldatrici ed altro materiale vario, oltre a un’auto parcheggiata all’interno del capannone. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni cittadini che avevano anche segnalato la presenza di un’auto sospetta, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la via di fuga seguita dai malviventi che, raggiunta con quella rubata l’auto “pulita” che avevano utilizzato per raggiungere il centro abitato di Sale, pensavano ormai di averla fatta franca. Invece i militari, grazie agli elementi raccolti, si sono messi subito alla ricerca dell’auto “giusta”, riuscendo ad individuarla in un parcheggio di Asti. Purtroppo, quella non era la sola auto utilizzata dai malviventi che, come poi ricostruito in modo dagli investigatori, a ottobre e novembre mettevano a segno ben cinque colpi, nella zona tra il cuneese e l’astigiano, sempre ai danni di aziende e abitazioni private, impossessandosi, tra l’altro, anche di 8 quintali di nocciole. La base era ad Asti dove sono domiciliati tre dei componenti la banda. I ladri per i trasferimenti utilizzavano autovetture rubate o intestate a prestanome e spesso si impossessavano degli automezzi di proprietà delle loro vittime, che utilizzavano per trasportare la refurtiva e fare rientro ad Asti, parcheggiando poi regolarmente rendendo così più difficile la loro individuazione.